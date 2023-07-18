Более 1,6 млн москвичей и туристов посетили площадки фестиваля "Вкусы России"

Гости фестиваля приобрели около 200 тыс. кг продукции из Поволжья, с Дальнего Востока, Урала, Алтая

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Свыше 1,6 млн человек посетили столичные площадки гастрофестиваля "Вкусы России" 7-16 июля. Об этом сообщили во вторник в правительстве Москвы.

"В Москве завершился второй гастрономический фестиваль "Вкусы России". Его посетили более 1,6 млн жителей и гостей столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Он проходил с 7 по 16 июля на 26 площадках по всему городу. Вниманию участников были предложены уникальные локальные продукты из 76 регионов страны, а также мероприятия, посвященные народным промыслам и культуре", - значится в сообщении.

По словам Сергуниной, гости фестиваля приобрели около 200 тыс. кг российской продукции - сыров, мясных и рыбных деликатесов, сладостей. Их привезли из Поволжья, с Дальнего Востока, Урала, Алтая.

"В фестивальном меню были черноморская скумбрия, приготовленная на углях, жареная мурманская корюшка, осетинские пироги с сыром и шпинатом, кубанские вареники с вишней, творогом, клубникой и многое другое. Всего было съедено более 400 тыс. порций различных блюд", - добавили в мэрии.

Также каждый день во всех пространствах фестиваля проходили концерты с участием артистов, спортивные соревнования, спектакли - порядка 4 тыс. мероприятий.

Сергунина отметила, что особое предпочтение посетители отдали кулинарным и творческим мастер-классам: 1,9 тыс. таких событий посетили свыше 16 тыс. человек. Участникам предлагали попробовать свои силы в гончарном и токарном деле, росписи посуды, плетении, выкладывании мозаики. Культурологи рассказывали гостям фестиваля о художественных ремеслах разных народов нашей страны.