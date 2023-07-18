Со стороны Кубани проезда по Крымскому мосту ожидают 400 автомобилей

Со стороны Керчи в очереди находятся 320 транспортных средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Очереди начали образовываться на подъезде к Крымскому мосту, со стороны Краснодарского края по состоянию на 11:00 мск проезда ожидают 400 автомобилей, со стороны полуострова - 320 машин, сообщается во вторник в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

"На 11:00 мск в очереди со стороны Тамани находятся 400 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находятся 320 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.

Ранее на 10:00 мск сообшалось, что в очереди было 150 автомобилей со стороны Краснодарского края и 60 со стороны полуострова.

В ночь с понедельника на вторник движение для легкового автомобильного транспорта было возобновлено по одной полосе, ранее движение легковушек осуществлялось через паромную переправу или через новые регионы.

Ранее Минтранс сообщал, что движение через Керченскую переправу открыто только для грузового транспорта, а также для пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов. Грузовые автомобили с неприоритетными грузами в настоящий момент по-прежнему движутся по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.

Сухопутный коридор

Количество легковых и грузовых автомобилей на участке сухопутного коридора в Крым между Мелитополем и Бердянском в Запорожской области заметно больше, чем обычно, но каких-либо затруднений в движении транспорта нет, передает корреспондент ТАСС.

Расстояние в 100 км с небольшим от Мелитополя до побережья Азовского моря удалось проехать за час без задержек. На этом участке дороги заметили автомобили с номерами разных российских регионов: Москва, Московская область, Краснодар, Крым, Ростовская область, Севастополь, Чечня.