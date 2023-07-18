На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 пешеходных мостов через пруды-регуляторы

На двух мостах полностью заменят перильное ограждение, на остальных, при необходимости, отремонтируют

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ремонт 15 пешеходных мостов через пруды-регуляторы выполнят на юго-востоке Москвы в этом году. Об этом ТАСС во вторник сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Весной этого года приступили к реализации масштабного проекта в Юго-Восточном административном округе - реконструкции 16 прудов-регуляторов в районе Марьино общей площадью около 11 га. В ходе работ очистим водоемы от накопившегося илового осадка, отремонтируем береговые полосы и водопропускные сооружения. Кроме того, обновим 15 пешеходных мостов через пруды: проведем пескоструйную очистку, грунтовку и окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия", - сказал он.

По словам заммэра, на двух мостах полностью заменят перильное ограждение, на остальных, при необходимости, отремонтируют. Еще на четырех сооружениях выполнят работы по устройству гидроизоляции.

"Большинство водоемов в Марьино появились во второй половине 90-х годов во время строительства новых жилых микрорайонов. Пруды расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем осадков с этой территории. Итогом реализации проекта станет появление на юго-востоке Москвы новых комфортных зон отдыха с красивыми прудами и благоустроенной территорией", - отметили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, который возглавляет Бирюков.