18 июля, 07:51

Мишустин поздравил Григория Гладкова с 70-летием

По словам премьер-министра, каждое произведение композитора дарит радость

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора и барда, заслуженного деятеля искусств России Григория Гладкова с 70-летием. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства.

"Ваш яркий талант воплотился в веселые и добрые детские песни, гимн сочинской Олимпиады, красивую музыку для спектаклей, художественных, документальных и анимационных фильмов. Дети полюбили замечательные мелодии к сказкам, а взрослые с удовольствием слушают лирические романсы. Каждое ваше произведение дарит радость и хорошее настроение, заряжает особой энергетикой и оптимизмом", - отметил премьер-министр в поздравительной телеграмме.

Мишустин пожелал композитору новых успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.

Гладков пишет музыку к мультфильмам, кинофильмам и спектаклям. У него вышло более 25 компакт-дисков, в основном - песни для детей. Наиболее известны песни и музыка Гладкова к мультфильмам "Пластилиновая ворона", "Про Веру и Анфису", "Падал прошлогодний снег". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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