Игорь Ясулович рассказал, что чувствует себя нормально после госпитализации

В Telegram-канале Mash ранее сообщили, что у артиста подозревают острое повреждение почек

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Игорь Ясулович, сыгравший во многих фильмах, в том числе в комедии "Бриллиантовая рука" (1968), был госпитализирован в одну из московских клиник в четверг, 13 июля, в настоящее время он чувствует себя нормально. Об этом сам артист сообщил ТАСС во вторник.

Ранее в Telegram-канале Mash написали, что у артиста подозревают острое повреждение почек и что его уже дважды прооперировали.

"Да, меня госпитализировали в одну из московских больниц, это произошло в четверг. Все со мной, слава богу, сейчас нормально. Я не переживаю", - сказал Ясулович.

В 1962 году Ясулович окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. К числу наиболее известных ролей актера относятся Виктор Николаевич в комедии "Бриллиантовая рука" (1968, Леонид Гайдай), инженер Щукин в комедии "12 стульев" по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971, Леонид Гайдай), Электрон Иванович в телефильме "Гостья из будущего" по мотивам фантастической повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед" (1984, Павел Арсенов). Кроме того, Ясулович известен как актер дубляжа. C 1994 года - актер Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Является художественным руководителем актерского факультета ВГИКа, также преподает в ГИТИСе.