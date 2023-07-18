В Киеве признали, что для украинцев естественно говорить на русском и украинском

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что жители страны "от рождения двуязычные"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что владение русским и украинским языками является естественным для украинцев.

"Мы от рождения двуязычные - российско-украинские. Для нас это природное состояние", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Министр признал это, когда пытался убедить, что украинцы смогут массово выучить английский язык, как того будет требовать инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о статусе английского как языка международного общения.

Ранее в Киеве ввели запрет на песни, книги и другие продукты творчества на русском языке в общественных местах. Хотя бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее отмечал, что Киев остается русскоязычным городом, а жители украинской столицы в последнее время стали чаще использовать русский язык в общении.

Русский язык на Украине

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года. В первые дни после прихода новой власти Верховная рада проголосовала за отмену закона, который действовал с 2012 года и предоставлял русскому языку статус регионального в районах, где он является родным как минимум для 10% населения. Именно отмена этого закона стала одной из причин взрыва протестного движения на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население.

С 2016 года на Украине начали вводиться языковые квоты на радио и телевидении, в 2017 году парламент принял новую редакцию закона "Об образовании", которая предусматривала поэтапное запрещение использования русского языка в образовательной системе. 15 мая 2019 года президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который еще больше ограничил возможность использования в стране русского языка, а также ввел штрафы и различные меры наказания за нарушения языкового закона. С февраля прошлого года эти процессы лишь усилились, власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.