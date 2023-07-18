18 июля, 08:15
Пандемия COVID-19

В России заболеваемость ковидом снизилась на 17,1% за неделю

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Число госпитализаций сократилось на 21,7%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 17,1%, а число госпитализаций сократилось на 21,7%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 15 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 12 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 4 643 человека, что на 26% меньше в сравнении с предыдущей неделей, 57 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 971 107 случаев заражения и 22 419 628 случаев выздоровления, 399 772 человек умерли. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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