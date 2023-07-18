18 июля, 08:26

Пострадавшим от наводнения после ЧС на Каховской ГЭС выплатили более 175 млн рублей

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в 20 населенных пунктах вода сошла, лишь в городах Алёшки, Голая Пристань и селе Коханы остаются еще залитые низинные участки

ГЕНИЧЕСК, 18 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС выплатили пострадавшим от наводнения более 175 млн рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Гражданам, пострадавшим от наводнения, выплачено более 175 миллионов рублей в виде единовременной помощи, компенсаций за полную или частичную утрату имущества первой необходимости, а также выплат родственникам погибших", - написал Сальдо.

По его словам, в 20 населенных пунктах вода сошла, лишь в городах Алёшки, Голая Пристань и селе Коханы остаются еще залитые низинные участки. "Сотрудники МЧС России и коммунальщики продолжат там откачку воды до полного осушения, однако работа осложняется непрекращающимися обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований. Специалисты министерств, ведомств и организаций полностью или частично восстановили: связь - в 21 населенном пункте (отсутствует в двух); электроснабжение - в 15 населенных пунктах; газоснабжение - во всех 19 газифицированных населенных пунктах; центральное водоснабжение - в 3 из 6 населенных пунктах с водопроводами. Мероприятия будут продолжены до полной нормализации жизни наших граждан в подтопленных районах", - отметил Сальдо. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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