В Подмосковье заготовили почти 40 тонн донорской крови с начала года

Сдать кровь можно в областном центре крови и на выездных донорских акциях

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около 40 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области с начала 2023 года, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области с начала года заготовили около 37 тонн донорской крови и ее компонентов. Сдать кровь можно не только в областном центре крови, но и на выездных донорских акциях", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что ежедневно большое количество пациентов для выздоровления нуждаются в переливании крови. Это пострадавшие в ДТП, пациенты с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями.

"Приятно видеть, что с каждым годом в Подмосковье становится больше доноров и увеличивается количество заготовленной крови и ее компонентов. Кроме того, в 95% случаев - это безвозмездные донации. В этом году удалось заготовить почти на 700 литров крови больше, чем в прошлом", - привели в тексте слова главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп.