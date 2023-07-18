18 июля, 09:00
Атака на Крымский мост

Аксенов считает Крымский мост самым быстрым способом попасть в Крым для автомобилистов

По последним данным, в очереди на мост со стороны Тамани находятся 400 машин, со стороны Керчи - 320

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС. Реверсивное движение по Крымскому мосту является самым быстрым способом добраться до Республики Крым из Краснодарского края для легковых автомобилей, для грузовиков и автобусов доступны Керченская паромная переправа и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

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Об этом сообщил журналистам во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"В нынешней ситуации при рабочем движении на мосту реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, - через мост. Автобусы и грузовики - на паромы и через сухопутный коридор", - сказал Аксенов.

Реверсивное движение на Крымском мосту
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

По последним данным, в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находятся 400, со стороны Керчи - 320 транспортных средств. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, перевозя автобусы и грузовики с приоритетными грузами. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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