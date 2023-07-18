Натуралисты из Московского дворца пионеров отправились в экспедицию в Приэльбрусье

Экспедиция продлится с 18 по 28 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Юные биологи из Московского дворца пионеров проведут каникулы, изучая флору и фауну Приэльбрусья в рамках экспедиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Воспитанники Центра экологического образования комплекса "Воробьевы горы" отправились изучать флору и фауну Приэльбрусья. Научно-исследовательская и образовательная экспедиция естественнонаучного профиля продлится с 18 по 28 июля", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что 15 юных натуралистов из Московского дворца пионеров, регулярно участвующие в естественнонаучных олимпиадах, пройдут программу "Биогеографические исследования на территории Приэльбрусья". Они познакомятся с биоразнообразием и природными особенностями окрестностей Эльбрусского учебно-научного комплекса Кабардино-Балкарского государственного университета.

В ходе экспедиции под руководством опытных педагогов юные экологи исследуют сообщества разных высотных поясов гор и смогут глубже понять взаимосвязь между растительным покровом, почвенно-геологической основой, рельефом и погодно-климатическими условиями, что сложно в полной мере сделать на равнинных территориях. Кроме того, они пополнят базу iNaturalist - платформы для сбора научных данных и наблюдений за биоразнообразием Земли.

"В течение учебного года мы много занимаемся в оранжерее и в живом уголке, но зоология, ботаника, экология, минералогия, органическая и неорганическая химия в той или иной степени требуют полевой составляющей. Полевые практики в принципе укоренены в отечественном естественнонаучном образовании, это его сильная сторона. Ни один молекулярный биолог не сможет работать, не зная, как ему оперировать своими объектами", - поделился руководитель центра экологического образования и профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексей Бобров.

Центр экологического образования Московского дворца пионеров проводит экспедиции неизменно с научно обоснованными целями и задачами. Общая задача всех экспедиций - обучить детей полевым методам исследования. Все наблюдения и открытия школьники используют в дальнейшей учебе и исследовательской работе.