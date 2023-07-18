Патриарх Кирилл заявил, что единство РПЦ сохраняется

По его словам, единство при этом выражается "недостаточно ярко"

СЕРГИЕВ ПОСАД /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. В Русской православной церкви сохраняется единство, однако оно недостаточно прочное. Об этом заявил после литургии в Троице-Сергиевой лавре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Уповать только приходится на то, что сохраняется - хотя и еще, к сожалению, недостаточно ярко выражаемое и недостаточно, на мой взгляд, прочное - единство Русской православной церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать православную церковь на Украине от полноты Русской православной церкви. И что-то удалось сделать коварным путем через учреждение расколов, разделений", - сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что, как только исчезнет мощная политическая поддержка раскольнических тенденций на Украине, православная церковь вновь воссоединится и на пространстве исторической Руси прекратятся разделения. По словам патриарха, речь идет "не о каких-то политических концепциях и целях, а о восстановлении справедливости".

"Подобно тому как, не о политической силе Руси заботился преподобный Сергий, молясь о единстве Русского государства, так и сегодня ни о каких политических целях мы и не помышляем, но молимся о восстановлении прочного духовного единства всей Руси, которое бы выражалось в единстве единственной Русской православной церкви, канонически объединяющей всех православных людей в исторической Руси", - добавил патриарх, обращаясь с проповедью к верующим по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.

В мае прошлого года Собор УПЦ, самоуправляемой Церкви в составе Московского патриархата, объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". С решениями Собора УПЦ не согласились многие представители духовенства и верующие на Украине. Синод РПЦ в свою очередь принял постановление о том, что решения киевского собора "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу Русской церкви.