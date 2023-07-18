На западе Украины из-за непогоды без электричества остались 110 населенных пунктов

Причиной случившегося стал грозовой шторм, пояснили в Минэнерго страны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. 110 населенных пунктов в четырех областях на западе Украины остались без света вследствие непогоды. Об этом сообщает Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

"В пяти областях зафиксировано повреждение линий электропередачи. В настоящее время остаются обесточенными 110 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Ровненской и Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной случившегося стал грозовой шторм. Ведутся восстановительные работы.

В ведомстве также сообщили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей, дефицита нет.