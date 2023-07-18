18 июля, 09:04

В Приангарье ввели выплату для фельдшеров и акушеров при устройстве в ФАПы

Сумма составит 500 тыс. рублей

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Единовременные выплаты по 500 тыс. рублей станут получать не имеющие жилья фельдшеры и акушеры при трудоустройстве в фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Соответствующий закон подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Согласно документу, единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей могут получить фельдшеры и акушеры, трудоустроившиеся на работу в ФАП и не имеющие жилья, в том числе служебного, в населенном пункте, где расположена медицинская организация, а также ранее не пользовавшиеся государственной поддержкой для улучшения жилищных условий (за исключением материнского капитала)", - говорится в сообщении.

Выплату можно направить на приобретение или строительство жилья, в том числе индивидуального жилого дома, на уплату первоначального взноса или погашение основного долга по ипотеке. При этом жилье должно находиться в том населенном пункте, где расположен ФАП, в котором работает специалист.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с Кобзевым поручил обратить внимание на состояние медицины в селах, в частности, на оборудование ФАПов. Губернатор сообщил, что в 2023 году в регионе планируют обновить оснащение 18 фельдшерско-акушерских пунктов, на эти цели в бюджете региона предусмотрено почти 30 млн рублей. 

Теги:
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
© Информационное агентство ТАСС
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