В Иннополисе открылась летняя школа искусственного интеллекта для молодых ученых

Обучение проходит с 17 по 30 июля, миссия школы - популяризация технологий ИИ и подготовка нового поколения исследователей

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Летняя школа Института искусственного интеллекта AIRI для молодых ученых начала работу на территории Университета Иннополис в Татарстане. Участниками стали студенты, магистры и аспиранты, обучающиеся техническим и естественнонаучным специальностям, сообщили во вторник ТАСС в компании Cloud.ru.

"Летняя школа Института искусственного интеллекта AIRI для молодых ученых проходит с 17 по 30 июля на территории Университета "Иннополис" при технической поддержке облачного провайдера Cloud.ru. В отборочном конкурсе приняли участие почти тысяча перспективных исследователей из 18 регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками летней школы AIRI стали студенты 2-4 курсов, магистры и аспиранты, обучающиеся техническим и естественнонаучным специальностям. Миссия школы заключается в популяризации технологий искусственного интеллекта (ИИ) и подготовке нового поколения исследователей. Основные тематические блоки программы включают в себя трендовые направления в области AI, в том числе робототехнику, 3D компьютерное зрение, моделирование данных на разных алгоритмах машинного обучения, графовые нейронные сети.

"Участники проведут две недели с ведущими учеными из AIRI, МФТИ, ВШЭ, Сколтеха и других авторитетных научно-исследовательских организаций и вузов. Участников школы ждут лекции, семинары и практические задачи, вычислительные мощности для которых даст Cloud.ru. В частности, для выполнения работ молодым ученым будет предоставлена платформа ML Space. Она предлагает пользователям удобный интерфейс доступа к вычислительным ресурсам для обучения ML-моделей и совместной работы data science команд", - говорится в сообщении.

"Школа Лето с AIRI позволяет студентам увидеть способы применения фундаментальных знаний на практике, познакомиться с различными специализациями и понять, как строить карьеру в науке. Возможность поработать с серьезными коллективами - это реальный двигатель к подготовке высококлассных кадров, ведь в науке важна преемственность", - приводятся в сообщении слова директора школы, ведущего научного сотрудник AIRI, руководителя Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтеха Евгения Бурнаева.

Директор по технологиям Cloud.ru Федор Прохоров отметил, что искусственный интеллект является одним из технологических направлений, которое скоро будет определять успешность всей российской экономики. "Мы уверены, что участники школы Лето с AIRI смогут создать по-настоящему интересные проекты, которые, вполне возможно, в будущем станут основой и для коммерческих решений", - приводятся в сообщении слова Прохорова.