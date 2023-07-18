В Тюменской области сформировали новое подразделение добровольцев для участия в СВО

Средний возраст контрактников составил от 35 лет

ТЮМЕНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Именное подразделение сформировали из контрактников в Тюменской области, оно отправится в зону специальной военной операции. Об этом во вторник сообщили в информационном центре правительства региона.

"Новое именное подразделение сформировано в Тюменской области. После боевого слаживания бойцы отправятся в зону проведения спецоперации. Решение заключить контракт и встать на защиту интересов Родины ребята приняли осознано, у многих есть опыт участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Тюменской области уточнили ТАСС, что подразделение является именным, так как относится к региону, не уточнив его наименования.

В подразделении будут служить бойцы из Тюменской области, Ульяновской области, Дальнего Востока и Кавказа. Средний возраст добровольцев составил от 35 лет.

Как уточнил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко, в подразделение передано инженерное оборудование.

По информации официального портала органов власти Тюменской области, в регионе осуществляется отбор для поступления на военную службу по контракту в именные подразделения инженерное, артиллерийское и снайперское подразделения "Тобол", "Сибирь" и "Тайга". В начале мая губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что власти направили 1 млрд рублей на поддержку участников СВО, членам именных подразделений предусмотрена выплата 100 тыс. рублей.