В Минздраве прокомментировали закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола

Он не нарушает конституционные права граждан, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола, принятый ранее Госдумой, не нарушает конституционные права граждан. Об этом во вторник сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

"На наш взгляд, нарушений каких-то конституционных прав граждан нет", - сказала она на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Котова пояснила, что документ содержит оговорку о том, что к вопросам смены пола не относятся врожденные пороки развития. Они являются заболеваниями, и в этом случае корректировка становится этапом лечения таких состояний, добавила Котова.

14 июля Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении в стране запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.