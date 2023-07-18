Ассоциация германских врачей предложила ввести в ФРГ сиесту из-за жары

Представитель правления Конфедерации профсоюзов Германии Ани Пиль также призвала работодателей регулярно проводить оценки рисков жары в летние месяцы и закрывать офисы, если температура в помещениях превышает 35 градусов Цельсия

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Германские врачи из-за жаркой погоды в ФРГ выступили с идеей введения в стране послеобеденного перерыва наподобие сиесты, традиционной для стран юга Европы. Об этом во вторник сообщил портал RND со ссылкой на заявление Федеральной ассоциации врачей Службы общественного здравоохранения Германии.

"В жару мы должны следовать методам организации рабочего процесса в южных странах: рано вставать, продуктивно работать утром и отдыхать в полдень. Эту концепцию нам следует перенять в летние месяцы", - приводит портал слова главы организации Йоханнеса Ниссена. Он также пояснил, что качество сна в жару падает, что "приводит к проблемам с концентрацией внимания и снижению производительности труда".

По словам представителя правления Конфедерации профсоюзов Германии Ани Пиль, работа в жару "вызывает стресс у сотрудников и в крайнем случае может поставить под угрозу их здоровье". В связи с этим она призвала работодателей регулярно проводить оценки рисков жары в летние месяцы, а также закрывать офисы, если температура в помещениях превышает 35 градусов Цельсия.

По информации метеорологической службы Германии, в южных регионах страны сейчас установилась влажная и жаркая погода, температура достигла 31 градуса.

Прошлое лето стало самым жарким в Европе с начала ведения наблюдений. По данным журнала Nature Medicine, летом 2022 года на европейском континенте вследствие жаркой погоды умерли более 60 тыс. человек, при этом ФРГ заняла третью строчку в списке стран с наибольшим числом таких смертей, отмечает портал.