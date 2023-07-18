ДВФУ зафиксировал трехкратный рост числа заинтересованных абитуриентов из Африки

В пресс-службе университета отметили, что уже обучается около 50 студентов

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) отмечает трехкратный рост числа заинтересованных в обучении абитуриентов из Африки, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. По итогам прошлого года от абитуриентов из стран Африки ДВФУ получил более 65 заявлений на поступление, в ходе продолжающейся приемной кампании нынешнего года - 171 заявление.

Потенциал расширения двустороннего сотрудничества и экспорта российского образования обсуждался на встрече представителей Центра международного продвижения, туризма и протокола ДВФУ с делегацией Сети трансформации Западной Африки и ООО "Африканская сеть развития бизнеса" из Ганы, Западная Африка.

"За последние годы у нас значительно расширился российско-африканский культурный обмен - сегодня мы наблюдаем трехкратное увеличение числа заинтересованных в обучении иностранных абитуриентов из Африки. Надеемся, что наша совместная работа не ограничится только академическими инициативами - ДВФУ всегда открыт для более тесного сотрудничества как в сфере науки и технологий, так и во взаимовыгодных и долгосрочных проектах в сфере бизнеса, инноваций и совместных научных исследованиях", - подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец, которого процитировали в пресс-службе.

Абитуриенты Африканского континента активно принимают участие в международной олимпиаде Ассоциации "Глобальные университеты", победители которой становятся студентами магистратуры и аспирантуры в российских вузах. Как уточнили в пресс-службе, уже сегодня в университете обучается около 50 студентов из Африки, в основном они выбирают специальности, связанные с естественными науками - медициной, биологией и химией.

Проблему колониализма обсудят на ВЭФ

Лидер африканской делегации генеральный директор ООО "Африканская сеть развития бизнеса", директор по международным связям Сети трансформации Западной Африки Эдвард Кета Альфа отметил, что с 1970-х годов множество иностранных граждан обучалось по программам высшего образования в СССР, с тех пор вектор академической мобильности изменился в сторону США и Европы. Однако Запад также способствовал эксплуатации Африканского континента.

"Проблема колониализма и его последствий для образовательной и других сфер государств будут рассмотрена в рамках VIII Восточного экономического форума. 10 сентября Российская академия наук и Российское историческое общество совместно с ДВФУ проведут тематическую конференцию, где с содержательным докладом выступит молодой исследователь из Республики Гамбия, выпускник бакалавриата ДВФУ по международным отношениям, в настоящий момент магистрант ДВФУ в области международных отношений Питер Менди", - сообщили в пресс-службе.

Ученые, политики, активисты и представители СМИ из дружественных государств АТР обсудят историю колониализма, его влияние на межэтнические отношения и национальное единство, на текущую экономическую ситуацию, а также проблемы неоколониализма и борьбы с западным неоколониальным дискурсом. Также в рамках форума 11-13 сентября ДВФУ совместно с Минобрнауки и МИД России проведет 12 Международную конференцию АТЭС по сотрудничеству в области высшего образования "В стремлении к развитию". На ней затронут вопросы применения искусственного интеллекта в образовании, улучшение качества подготовки инженеров и IT-специалистов и создание системы мультикомпетенций в университетах АТЭС.

Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие.