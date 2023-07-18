ВЦИОМ: более трети россиян за последние пять лет путешествовали на автомобиле

В числе главных преимуществ таких путешествий респонденты назвали, в частности, свободу передвижения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Порядка 39% опрошенных россиян за последние пять лет совершали туристические поездки на автомобиле. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"По результатам майского опроса, более трети россиян за последние пять лет совершали туристические поездки на автомобиле (39%). Несмотря на расширение услуг по аренде транспортных средств, пока россияне отдают предпочтение собственному автомобилю (35%), арендованным - только 4% (в группе 25-34-летних - вдвое больше, 8%)", - говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, в числе главных преимуществ путешествий на автомобиле респонденты назвали свободу передвижения (49%), экономию средств (27%), а также комфорт и удобство передвижения (22%).

Отмечается, что на сегодняшний день придорожной инфраструктурой для автотуристов в той или иной степени удовлетворены 71% респондентов, имеющих опыт путешествий на машине, не удовлетворены 26% опрошенных.

По данным ВЦИОМ, респонденты назвали наиболее распространенной причиной отказа от туристической поездки отсутствие автомобиля (36%), отсутствие денег (20%), а также отсутствие времени (13%).

Всероссийский телефонный опрос был проведен с 25 по 28 мая 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.