Москва выставила на торги 35 машино-мест в Южном Медведкове

Стоимость машино-мест определится по итогам торгов, которые пройдут 27 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москва выставила на продажу 35 парковочных мест в подземном паркинге на улице Заповедной в Северо-Восточном административном округе. Подать заявку на участие в торгах можно до 24 июля, сообщил во вторник руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Автовладельцы приглашаются к участию в открытых аукционах по продаже парковочных мест на подземной стоянке в районе Южное Медведково. Площадь машино-мест варьируется от 15 до 30 кв. м. Их стоимость определится по итогам торгов, которые пройдут 27 июля", - сказал Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, паркинг расположен в жилом микрорайоне по адресу: улица Заповедная, дом 16, корпус 1, строение 2. Рядом есть шиномонтаж, автомойки, АЗС и магазины автозапчастей и сопутствующих товаров.

Заявочная кампания завершится 24 июля. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

"Узнать больше о городской собственности, выставленной на торги, можно на Инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел "Имущество от города" ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 6 тыс. объектов городского имущества", - заключили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.