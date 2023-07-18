Собянин: онкологический центр имени Логинова планируют запустить в Москве через месяц

Мэр столицы отметил, что требуется месяц-полтора, чтобы наладить все системы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты планируют запустить онкологический центр имени Логинова в Москве через месяц-полтора, как только будут налажены все системы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Восточного административного округа.

"В настоящее время больница имени Логинова в стадии запуска, там требуется месяц-полтора для того, чтобы наладить этот космический корабль. Он весь в новых технологиях, инженерных сетях, автоматических системах, которые требуют серьезной наладки. В целом в Москве создано пять онкологических центров. Мы объединили в них все разрозненные клиники. Вот пять таких мощных систем, у которых есть все. Начиная от амбулаторной помощи, лабораторий, назначений лекарств и лечения", - сказал Собянин.

По его словам, лучевая терапия в Москве есть в семи клиниках, еще один центр строится в "Коммунарке". В городе также работают и федеральные клиники. Всего в столице насчитывается 13 лучевых центров.

Помимо этого, в Москве создали целую сеть, в ней три центра, которая занимается гастроэнтерологией. Они пропускают от 100 до 300 человек в день. Там выявляют на ранней стадии заболевания кишечника. На сегодняшний день поставлено уже тысячи таких диагнозов.

"В мире нигде таких центров нет. Это мощнейшие центры, которые оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. Ну и, конечно, самим надо проходить диспансеризацию, когда вас приглашают в вашу поликлинику", - подчеркнул Собянин.