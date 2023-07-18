В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах начали реставрацию панно "Юные ленинцы"

В ходе работ произведению вернут первозданный вид

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работы по реставрации пяти корпусов проводятся в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Специалисты приступили к восстановлению панно "Юные ленинцы" под портиком главного входа в здание, сообщили во вторник в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

"Ансамбль Дворца пионеров является образцом и памятником советского модернизма. В такой архитектуре активно используется объединение разных искусств. Образ пионерского дворца создавался содружеством архитекторов и художников. Центральное место в комплексе монументальных работ занимает панно "Юные ленинцы", сделанное советским художником Евгением Аблиным", - приводятся в тексте слова замглавы столичного департамента капремонта Сергея Мельникова.

По его словам, это сложная композиция, выполненная в смешанной технике: смальта и поливная керамика сочетаются с рельефными изображениями из белого цемента. "Панно расположено под портиком главного входа в здание, имеет общий оранжево-красный тон с небольшим дополнением синего цвета. Это помогает воспринимать композицию с дальних точек и хорошо сочетается с зеленым ковром площади парадов", - отметил Мельников.

Как уточнили в департаменте, до начала работ панно находилось в хорошем, но не идеальном состоянии. Некоторых элементов не хватает, на отдельных стеклянных деталях - сколы и трещины. В ходе реставрации произведению вернут первозданный вид.

"Панно отмыли от многолетних грязевых отложений. Со всех <...> утраченных элементов сняли шаблоны, фиксирующие их конфигурацию и размер. Их воссоздадут на основе сохранившихся аналогичных фрагментов и вернут на прежние места. Специальными смывочными составами и вручную очистят имеющиеся стеклянные фрагменты панно от частичного закрашивания, которое произошло при эксплуатационном ремонте швов между ними", - добавил Мельников.