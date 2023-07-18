В Улан-Удэ построят четыре общежития для студентов в кампусе "Байкал"

В пресс-службе правительства Бурятии также сообщили, что разместиться в них смогут 2,5 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Строители возведут четыре 15-этажных зданий в пределах студенческого кампуса в Улан-Удэ. Это будут общежития на 2,5 тыс. человек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Бурятии.

"Объект будет состоять из четырех 15-этажных корпусов, а его фасад планируют окрасить в цвета флага Бурятии. Такую концепцию утвердили власти республики. Помимо общежития на территории кампуса будут расположены учебный корпус и жилой комплекс для преподавателей", - говорится в сообщении.

На первом этаже комплекса общежитий планируется предусмотреть коммерческие помещения, они будут предназначены для фитнес-центров, кафе и магазинов. На остальных этажах будут жилые комнаты с санузлом и кухней. Кроме этого, планируется создать пространства для отдыха и досуга, комплекс открытых спортивных площадок.

"Разработка проекта идет в графике, - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. - Утверждены цветовые решения фасадов будущего общежития - здание будет окрашено в цветовую гамму флага Бурятии, далее проектировщики приступят к более детальной проработке проекта, то есть каким общежитие будет внутри, какие будут комнаты и их наполнение". Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что предварительная стоимость кампуса, - 13,3 млрд рублей.

Межвузовский кампус "Байкал" входит в мастер-план столицы Бурятии. Его строительство начнется в 2024 году.

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. "Ядром" мастер-плана столицы Бурятии является исторический центр города, там планируется построить современные здания для Национального музея Бурятии, Театра "Байкал" и студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в Улан-Удэ. Одна из главных задач проекта по созданию студенческого городка - развитие международного сотрудничества с Монголией.