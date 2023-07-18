Пассажиры ЦППК за полгода забыли в поездах более 400 вещей

В основном забывали спортивные сумки и пакеты с вещами, одежду и ключи, телефоны, а также наушники и зарядные устройства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 400 забытых пассажирами вещей было найдено в первую половину 2023 года в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Больше всего теряли в составах Казанского, Курского, Рижского и Белорусского направлений, а чаще всего - в июне, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"В основном забывали спортивные сумки и пакеты с вещами, одежду и ключи, телефоны, наушники и зарядные устройства. Один из пассажиров оставил в вагоне ЦППК 19-литровую бутыль воды для кулера. С началом лета становится больше "сезонных" потерь - среди таких, например, оказались садовый инвентарь, веер и трехлитровая банка земляники", - значится в сообщении.

ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к личным вещам, а в случае их утери - обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. "Если вещи забыты на маршрутах МЦД, нужно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210. Сотрудник расскажет, где находятся склады и как вернуть утерянное. Можно также создать обращение о потере в приложении "Метро Москвы". Срок хранения потерянных вещей на складах - до шести месяцев", - заключили в ЦППК.

АО "Центральная ППК" - крупный пригородный ж/д перевозчик в РФ. Обслуживает пассажиров 11 субъектов, это Москва, Московская область, Брянская область, Владимирская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область.