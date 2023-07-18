На севере Москвы появится прообраз индонезийского Сада Лотоса

Новое пространство создаст девелопер Группа "Аквилон"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Рядом с ТПУ "Зорге" и парком "Березовая роща" в Москве разобьют три сада с концептуальным благоустройством для отдыха, развлечений и занятий спортом. Здесь проложат созерцательный водный маршрут с водоемом, обустроят авиарий для певчих птиц и тропических растений и городские гостиные, сообщил во вторник главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новое пространство создаст девелопер Группа "Аквилон" в рамках благоустройства жилого комплекса бизнес-класса INDY TOWERS. Концепцию "Три пространства - три сада" разработало бюро UNK landscape.

"Благоустройство займет более 70% территории проекта. Авторы разработали целую систему разнообразных маршрутов, объединяющих три обособленных участка вокруг жилых корпусов в гармоничное релакс-пространство", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Так, во внешнем дворе обустроят "Водный сад". Его прообразом послужил Сад Лотоса в Индонезийском городе Тангеранг, где высажены свыше 2 тыс. видов растений. Более всего сад известен лотосами. "Центральную часть "Водного сада" также займет водоем - протяженное и неглубокое декоративное озеро с извилистыми берегами. Вокруг него разместятся павильон для медитаций и йоги, открытые площадки для отдыха и городские гостиные с диванами и навесами. Приватность сада, к которому примкнет зона для спортивных тренировок, будет сохранять плотная вечнозеленая изгородь", - уточнили в пресс-службе.

Вдоль озера пройдет созерцательный водный маршрут, с которого можно будет попасть на связующую дорожку, а оттуда - во внутренний двор, где будет разбит "Сад цветущих сезонов". "Сад предназначен для тихого отдыха, ландшафт здесь играет роль "пятого фасада", представляя собой живописное панно, которым можно будет любоваться круглый год. Настоящей достопримечательностью проекта станет авиарий в саду и одновременно флорариум - павильон для теплолюбивых растений и певчих птиц, по которому пернатые смогут свободно летать", - отметил Кузнецов.

Также на территории жилого комплекса также разместят обширную крытую релакс-зону и детскую площадку под названием "Сад познаний". С нее маршрут будет вести в третий двор - "Сад игр" для юных жителей, где они смогут качаться на качелях, прыгать на батуте, проводить время за интересными "развивашками" на свежем воздухе, заключили в Москомархитектуре.