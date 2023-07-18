В Москве после реконструкции открылся паллиативный корпус Морозовской больницы

Открывшийся центр находится на территории многопрофильного стационара

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции паллиативный корпус Морозовской детской городской клинической больницы.

"Этот медицинский центр - паллиативный он - самый крупный в городе, <...> лучше всего оснащенный, здесь 40 коек", - сказал Собянин во время осмотра паллиативного корпуса, поблагодарив председателя правления и президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева за помощь в проведении реконструкции здания. Кроме того, мэр пообщался с родителями пациентов центра.

Как отметил главный врач больницы Валерий Горев, открывшийся центр отличается от других тем, что находится на территории многопрофильного стационара. "Наши пациенты, они особенные, это пациенты, которые впервые столкнулись с паллиативным статусом, родители еще не готовы отказаться от медицинского сопровождения, технологичного. <...> Удалось сохранить исторический характер этого здания и насытить медицинским. Новые площади мы использовали для обеспечения досуга, комфорта и обеспечения инклюзивности паллиативных детей в семью", - добавил он.

Кроме того, Горев сообщил, что впервые в паллиативном отделении создано стоматологическое отделение. В центре также будет проходить обучение родителей по уходу за детьми.

Об объекте

В материалах пресс-службы столичной мэрии отмечается, что трехэтажное здание паллиативного корпуса Морозовской больницы было построено в 1902 году. Реконструкция была начата в январе 2022 года и завершена в июне 2023 года. Финансирование работ осуществлялось в рамках благотворительного проекта ПАО "Транснефть".

Для оснащения корпуса было закуплено свыше 800 единиц современного медицинского оборудования.

В корпусе созданы комфортные условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 18 лет со злокачественными новообразованиями, тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями. Всего развернуто 40 паллиативных коек.