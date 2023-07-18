18 июля, 09:25,
обновлено 18 июля, 10:01

Медизделия на основе ИИ появятся во всех субъектах в 2023 году

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в регионы направлено 0,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Медицинские изделия на основе искусственного интеллекта (ИИ) в этом году появятся во всех субъектах России, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

"В этом году во всех субъектах Российской Федерации появятся медицинские изделия и продукты, которые основаны на искусственном интеллекте. 32 региона уже законтрактовали, полмиллиарда рублей направлено в субъекты", - сказал он.

Министр добавил, что в предыдущие годы для этого создана инфраструктура. "Поэтому новые технологии идут сегодня активно в систему здравоохранения", - отметил Мурашко. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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