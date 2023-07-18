Детский центр "Орленок" устранил все последствия непогоды к новому заезду

Директор ВДЦ Александр Джеус сообщил, что лагерь уже принял 3 тыс. детей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Все последствия непогоды устранены во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края, в новом заезде его лагеря приняли 3 тыс. детей. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил директор ВДЦ Александр Джеус.

"Вы знаете, что Туапсинский район сильно затапливало, и в общем-то нас тоже это коснулось. Ко вчерашнему дню, к заезду <...>, мы ликвидировали ЧС, и вчера приняли около 3 тыс. детей. <…> Мы сделали все для того, чтобы дети <...> вообще не заметили, что у нас происходило последние пять дней", - сказал он.

В субботу в поселке Новомихайловский Туапсинского района, где расположен "Орленок", после сильных ливней и подтоплений частично было нарушено энерго- и водоснабжение. Как сообщал ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, на момент происшествия в лагере был перерыв между сменами, детей в нем не было.

На минувшей неделе Туапсинский район сильно пострадал от мощных ливней, которые стали причиной подъема воды в реках и подтоплений. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. В результате непогоды в субботу больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский, где были подтоплены около 290 домов и 650 придомовых территорий, а также социальные объекты, были разрушены два пешеходных моста, два водовода, из зоны подтопления были эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей, в воскресенье они вернулись в свои дома.