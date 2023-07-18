В "Московской технической школе" открыли три курса по микроэлектронике и сенсорике

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что промышленность города нуждается в сотрудниках, которые обладают компетенциями в работе с инновационными технологиями

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ) присоединился к "Московской технической школе" (МТШ) для работы специалистов в высокотехнологичных отраслях промышленности. Совместно они подготовили три новых курса по направлениям "Микроэлектроника и фотоника" и "Робототехника и сенсорика", сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Сегодня столичная промышленность нуждается в сотрудниках, которые обладают компетенциями в работе с инновационными технологиями. Для удовлетворения этой потребности мы реализуем образовательный проект "Московская техническая школа", который готовит специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности. Так, к проекту присоединился Национальный исследовательский университет МИЭТ, с которым было запущено три новые программы - "Теоретические основы фотоники", "Прикладная интегральная фотоника" и "Технологии передачи данных в сенсорных сетях", - отметил глава департамента.

На курсах по направлению "Микроэлектроника и фотоника" обучат теоретическим основам, а также подготовят специалистов для проектирования и разработки элементов интегральной фотоники и их производства. Знания и навыки, которые получат слушатели в ходе обучения по программам повышения квалификации, позволят им свободно использовать математический аппарат для работы с микроэлектронными и фотонными технологиями. Новый курс позволит инженерам получить актуальные навыки и знания для работы с сенсорными сетями на производстве.