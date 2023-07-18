На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный поэту Евгению Евтушенко

Участники виртуальной экскурсии узнают больше о детстве и юности поэта, его первых творческих успехах, а также вспомнят строки из его знаковых стихотворений

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прогулочный маршрут, посвященный жизни и творчеству поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко, появился на портале "Узнай Москву". Участники виртуальной экскурсии узнают больше о детстве и юности поэта, его первых творческих успехах и литературном признании, а также вспомнят строки из его знаковых стихотворений, сообщается во вторник на сайте мэра Москвы.

"Онлайн-путеводитель включает пять мест, среди которых Марьина Роща, Литинститут, Патриаршие пруды, Центральный дом литераторов и Политехнический музей. Наш маршрут - не только дань памяти знаменитому поэту, но и возможность вернуться в московскую часть творческой биографии Евгения Евтушенко. При желании можно прочитать историю каждой отдельно взятой локации, нажав на иконку этого места на интерактивной карте. Маршрут доступен как на портале, так и в мобильном приложении "Узнай Москву", - говорится в сообщении.

Начать маршрут предлагается в районе Марьина Роща. В послевоенные годы это был не самый благополучный район столицы. Будущий поэт сначала учился в школе № 254 на 2-й Мещанской улице, однако из-за плохих оценок и частых прогулов его перевели в школу № 607 - учебное заведение для трудных подростков. Следующим пунктом маршрута станет Литературный институт им. Горького. Евгений Евтушенко поступил в вуз в 1952 году без школьного аттестата. Далее участникам маршрута предлагается проследовать к Патриаршим прудам, которые воспеты в стихах поэта, потом Центральный дом литераторов, который с первого дня своего существования стал трибуной гласности для столичных мастеров культуры. Здесь собиралась вся литературная Москва - от Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского до Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого. Финальной точкой маршрута станет Политехнический музей, где в разное время выступали Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Иван Бунин, Андрей Белый, Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Николай Заболоцкий, Александр Твардовский и Эдуард Багрицкий. В 1960-е годы поэтические вечера в музее стали еще одним важным символом московской оттепели.

"Узнай Москву" - совместный проект департаментов информационных технологий, культурного наследия, культуры, образования и науки. На портале и в приложении представлены подборки авторских и тематических маршрутов с аудиогидами, виртуальные экскурсии по закрытым объектам, которые помогают изучать историю столицы и открывать новые места.