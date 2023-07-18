СПЧ предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития собаководства в РФ

Совет, в частности, предлагает ввести механизм регистрации всех собак и проработать вопрос о приобретении собак крупных пород только после прохождения кинологических курсов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил создать межведомственную рабочую группу для подготовки проекта концепции развития собаководства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СПЧ.

Предложение разработано по итогам круглого стола о совершенствовании правового регулирования вопросов обращения с домашними собаками, в котором приняли участие представители МВД, Минздрава, Минприроды, Минцифры, Генпрокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, а также эксперты.

"Предлагается вернуться к проекту концепции развития собаководства, разработанной специалистами-кинологами МВД России в 2011 году. В ней предусмотреть не только механизмы контроля за содержанием собак, но и развитие кинологической инфраструктуры, формирование у граждан культуры обращения с домашними животными. Для подготовки проекта концепции - сформировать межведомственную рабочую группу с участием представителей Совета и экспертного сообщества", - говорится в сообщении.

Кроме того, СПЧ предлагает ввести механизм регистрации всех собак, проработать вопрос о приобретении собак крупных пород только после прохождения кинологических курсов, ввести ответственность за выброшенную на улицу собаку, которая будет соразмерна затратам на ее отлов и последующее содержание в приюте, а также уточнить формы статистики при фиксации случаев нападений собак (включая информацию о породе, поле, возрасте напавшей собаки и о других обстоятельствах).