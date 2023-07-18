Остаться в РФ готовы 3,5 тыс. опрошенных иностранцев, получающих медобразование в стране

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что необходимо уделить внимание иностранным студентам в сфере здравоохранения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Согласно опросам Минздрава РФ, 3,5 тыс. иностранных студентов-медиков, получающих образование в РФ, готовы связать дальнейшую жизнь и практику с Россией. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

"Необходимо также уделить внимание иностранным студентам [в сфере здравоохранения]. Сегодня у нас в стране [их] учится огромное количество - более половины стран мира обучают студентов в нашей стране. Это 75 тыс. студентов. По нашим опросам, 3,5 тыс. из них готовы связать свою жизнь и практику с Россией", - сказал министр.