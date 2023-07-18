18 июля, 10:13,
обновлено 18 июля, 10:21
Атака на Крымский мост

В Минтрансе заявили, что предпосылки для опозданий поездов в Крым отсутствуют

Поезда следуют по расписанию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Все поезда следуют в направлении Крымского полуострова по расписанию, предпосылки для новых опозданий отсутствуют, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранс РФ.

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"Все поезда сейчас следуют по расписанию. Предпосылки для новых опозданий отсутствуют", - сказали в министерстве.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщал, что пригородное железнодорожное сообщение с Крымом будет обеспечено в достаточном объеме. С 19 июля будут добавлены два скоростных электропоезда "Ласточка". 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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