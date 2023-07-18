В Алтайском крае прогнозируют аномальную жару

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в некоторых местах температура воздуха может достигнуть 34 градусов

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Аномально высокие показатели температуры воздуха прогнозируются в Алтайском крае, в регионе сохраняется повышенный класс пожароопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

"В Алтайском крае в период с 18 по 24 июля местами в западных и южных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше. Максимально высокая температура воздуха ожидается 19 июля (до +34 градусов) в Рубцовской и Змеиногорской зонах. В период с 18 по 21 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4-й класс)", - сказано в сообщении.

Высокие показатели температуры ожидаются и в Омской области. По сообщению Обь-Иртышского УГМС, со вторника и до конца недели ежедневно прогнозируются ливни с грозами и порывистым ветром до 21 м/с, возможен град. При этом температура воздуха будет достигать днем 26-31 градусов, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.

В Иркутской же области с 19 по 21 июля ожидается пожароопасность наивысшего класса, в северо-восточных районах прогнозируют сильные ливни и грозы, сообщили в Иркутском УГМС. Синоптики также сообщают о порывах ветра до 13 м/с, температура воздуха в регионе может достигнуть 27 градусов.