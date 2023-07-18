Сторонники партии "Шор" пикетируют парламент Молдавии против запрета организации

Собравшиеся скандируют лозунги против президента страны Майи Санду и правительства

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Сотни человек пикетируют во вторник парламент Молдавии, выражая свое несогласие с решением Конституционного суда о запрете оппозиционной партии "Шор". Как передает корреспондент ТАСС с места событий, собравшиеся скандируют лозунги против президента страны Майи Санду и правительства, которое стало инициатором запрета.

Выступившие перед собравшимися также осудили одобренную законодателями в первом чтении инициативу запретить представителям партии "Шор" участвовать в выборах в течение трех лет. Председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану назвал действия правящей партии "узурпацией власти".

Конституционный суд Молдавии 19 июня поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". В нем министерству юстиции предписано создать комиссию для ликвидации партии и исключения ее из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракцию расформируют. Лидер партии Илан Шор заявил о формировании нового политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация".

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки президента и правительства, проведения досрочных выборов в парламент, которые организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные партии. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, а правительство потребовало запретить партию "Шор".