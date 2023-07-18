Студенты-победители конкурса "Билет в Арктику" поедут в научную экспедицию

Они смогут принять участие в уборке самой глубокой горной скважины, посетить Кольскую атомную электростанцию, посмотреть на китов в Териберке

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Победители начинающегося конкурса "Билет в Арктику" отправятся в октябре в научную экспедицию на Кольский полуостров и приведут в порядок историческую Кольскую сверхглубокую скважину - место самого глубокого вторжения человека в земную кору. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции руководитель проектного офиса АНО "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.

"Мы будем готовы принять ребят, показать не только красоты Арктики, но они еще и сами уберутся в Арктике. Мы сегодня начинаем приводить в порядок Кольскую сверхглубокую скважину - у нее глубина 12 262 метра. В 90-е годы она была заморожена, и цеха превратились просто в хлам. Думаю, что ребята, которые выиграют "Билет в Арктику", приедут сюда и помогут довести до ума это святое место для каждого россиянина, потому что это самая глубокая в мире скважина", - сказал Нагибин.

Конкурс пройдет в игровом формате в мини-приложении VK "Билет в Арктику". Его участники смогут проверить свои знания, выполнив задания. Приглашаются студенты старше 18 лет, из которых выберут 10 победителей. Помимо Кольской сверхглубокой скважины победители смогут посетить Кольскую атомную электростанцию, атомный ледокол, промышленные предприятия в Апатитах, Мончегорске, увидеть китов в Териберке. Программа будет учитывать научные интересы победителей.

"Те студенты, что пойдут в научную экспедицию, будут знакомиться с потенциалом Кольского полуострова с точки зрения научно-технических достижений. В наших планах на ближайшее десятилетие привлечь в арктические проекты Росатома до 10 тысяч человек. Мы ребят ждем, в том числе в наших проектах. Старшие школьники у нас проходят испытания в конкурсе "Ледокол знаний", и лучшие из лучших отправляются на ледоколе к Северному полюсу. У нас приняли участие в конкурсе 115 тысяч школьников со всей страны, из них только 80 ребят получили возможность осуществить путешествие мечты", - добавил и.о. директора департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом" Андрей Тимонов.

Конкурс "Билет в Арктику" проводится АНО "Чистая Арктика" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России. Цель конкурса - популяризация знания о российских научных достижениях в области освоения и сохранения Арктики среди молодежной аудитории.