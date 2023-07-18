В Новосибирской области 10% посевов погибли и пострадали от засухи

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил, что планировалось собрать не менее 3 млн тонн зерна, сейчас прогнозируется от 2 до 2,3 млн тонн

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Около 10% от всей площади посевов погибло и пострадало из-за аномальной жары и почвенной засухи в Новосибирской области. Об этом во вторник сообщил в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Пострадало и погибло 240 тыс. га, общая посевная площадь 2,4 млн га - это 10 %", - сказал Лещенко. Министр уточнил ТАСС, что из-за погодных условий план сбора урожая зерновых культур пришлось скорректировать на 30% в сторону уменьшения. Изначально планировалось собрать не менее 3 млн тонн зерна, сейчас прогнозируется от 2 до 2,3 млн тонн, несмотря на качественное проведение посевной кампании.

Он добавил, что аномально-сухая и жаркая погода, суховеи в сочетании с почвенной засухой привели к сложной обстановке в южных, юго-западных, западных районах области, а также в центральной части региона. Ситуация вызвала большие сложности с кормозаготовительной кампанией из-за низкого урожая многолетних трав, являющихся основой кормовой базы скота.

Темпы кормозаготовки существенно ниже темпов прошлых лет. "Около 1 млн тонн нам надо заготовить сенажа, 290 тыс. тонн сена, пока от этих объемов мы накопили только 11 % от плана сенажа и 13 % от плана сена", - сказал Лещенко. Главная задача, которая стоит перед аграриями, - обеспечение кормами поголовья животных, чтобы сохранить поголовье скота и не допустить снижения продуктивности.

Частично проблемы с кормозаготовкой планируется компенсировать переходящими остатками кормов прошлых лет, также продолжается пересев однолетних трав. Кроме того, ведутся переговоры с другими регионами Сибири, которые меньше пострадали от засухи о возможности покупки кормов. Необходимые объемы закупки определены. Для обеспечения потребностей 134 предприятий необходимо приобрести более 40 тыс. тонн сена, 80 тыс. тонн сенажа и порядка 70 тыс. тонн силоса.

Ранее в Новосибирской области ввели режим ЧС на региональном уровне из-за сложных агрометеорологических явлений.