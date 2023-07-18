18 июля, 11:52
Военная операция на Украине

В Карелии запустили акцию по сбору вяленой и сушеной рыбы для участников СВО

Председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович добавил, что рыба должна быть тщательно упакована

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июля. /ТАСС/. Участникам СВО отправят из Карелии вяленую и сушению рыбу. Такую акцию в ответ на просьбу самих бойцов организовали в региональном отделении партии "Единая Россия", сообщил секретарь отделения, председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович на странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Недавно от бойцов, участвующих в спецоперации, поступила просьба привезти вяленой или сушеной рыбы из Карелии. В ответ на эту заявку отделение партии "Единая России" запускает акцию "Рыбка тысячи озер". До 20 августа жители Карелии могут принести сушеную или вяленую рыбу в региональную общественную приемную "Единой России" в Петрозаводске или в местные общественные приемные в районах республики", - сказано в сообщении.

Шандалович добавил, что рыба должна быть тщательно упакована. Груз бойцам доставит фронтовая агитбригада "За мирное небо!", которая в очередной раз отправится из Карелии в зону СВО в конце августа.

В июле в Законодательном собрании региона приняли закон, который позволит отличившимся участникам СВО из Карелии получить бесплатные земельные участки в республике. Ранее в парламенте поддержали инициативы о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, а также о ежемесячном пособии для детей погибших бойцов. 

Теги:
Россия"Единая Россия"КарелияВоенная операция на Украине
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