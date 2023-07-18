На Ямале построят больничный городок с психоневрологическим диспансером и поликлиниками

В пресс-службе правительства региона сообщили, что уже возводят здание станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф

ТАСС, 18 июля. Современный больничный комплекс с психоневрологическом диспансером, детской и взрослой поликлиниками и станцией скорой медицинской помощи с центром медицины катастроф возведут в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

"Строительство станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф уже ведется. Это будет четырехэтажное здание площадью более 6 тыс. кв. м. Проекты трех других новых медобъектов сейчас разрабатываются", - говорится в сообщении. Взрослая поликлиника будет состоять из двух зданий, связанных теплым переходом, одно из которых - отремонтированное действующее медучреждение.

В пресс-службе добавили, что во втором здании поликлиники будут работать травматологическое, терапевтическое, эндоскопическое отделения, центр здоровья и медицинской профилактики, переливания крови, медицинской реабилитации и центр амбулаторной онкологической помощи. Новая детская поликлиника объединит приемное, инфекционное и консультационно-диагностическое отделения. Здесь же будут функционировать кабинеты психолога и логопеда, физиотерапии, реабилитации и эндоскопии, рентгенодиагностическое отделение и дневной стационар. И во взрослой, и в детской поликлиниках будут работать отделения функциональной и ультразвуковой диагностики.

В здании психоневрологического диспансера разместятся поликлиника и стационар для взрослых и детей. Палаты предусмотрены и для пациентов, проходящих психосоциальную реабилитацию. Также на базе диспансера откроется первый в Салехарде центр патологии речи. Сейчас в ЯНАО такой центр есть только в Ноябрьске.

Строительство нового больничного городка отвечает задачам нацпроекта "Здравоохранение". На Ямале идет активное строительство больниц в отдаленных районах и крупных городах. Почти 30 различных медицинских объектов находятся в работе проектировщиков и строителей.