На северо-западе Москвы электробусы вышли на 210-й маршрут

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, на этой линии будет работать пять современных электробусов от ПАО "Камаз"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные электробусы впервые начали ходить до станции МЦД Тушинская и одноименной станции метро. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"С открытием нового "дома" для электробусов "Митино" мы перевели на экологичный городской транспорт еще один маршрут - 210. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что теперь в Москве 88 электробусных маршрутов. Только на маршруте 210 совершается до 58 тыс. поездок в месяц", - говорится в сообщении.

По словам Ликсутова, на этой линии будет работать пять современных электробусов от ПАО "Камаз".