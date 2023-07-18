В Запорожской области сообщили об ускорении проверок на дорогах

Зампредседателя правительства региона по экономике Андрей Козенко отметил, что при въезде на территорию Запорожской области из Крыма или ДНР не проводится паспортный контроль

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 18 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы максимально быстро проводят проверки подозрительного транспорта в Запорожской области, чтобы не задерживать движение по сухопутному коридору в Крым. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Даже невооруженным взглядом видно, что работают сотрудники правоохранительных органов, полиции, ГИБДД, Росгвардии, сотрудники военной полиции. Да, блокпосты есть, но они контролируют поток, стараются максимально быстро работать с теми автомобилями, которые вызывают вопросы, но при этом не останавливают движение ни в коем случае. <...> Действительно, пробки присутствую, но мы стараемся их минимизировать, сотрудники органов внутренних дел помогают развести потоки", - сказал Козенко.

Он добавил, что для ускорения движения при въезде на территорию Запорожской области из Крыма или ДНР не проводится паспортный контроль. "Только на выезд - нужно быть готовым предъявить паспорт и документы на автомобиль", - пояснил он.