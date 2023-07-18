Google снова грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление информации

Аналогичный протокол рассмотрят 3 августа в отношении Wikimedia

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мировой суд Москвы 20 июля рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении компании Google по делу о неудалении запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Таганском суде Москвы.

"Судебное заседание назначено на 11:00 мск 20 июля", - сказал собеседник агентства.

Google вменяется неудаление подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Аналогичный протокол будет рассмотрен 3 августа в отношении Wikimedia, которой принадлежит русскоязычная "Википедия".

В случае, если Google и Wikimedia будут признаны виновными, им грозят штрафы до 4 млн рублей.