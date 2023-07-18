Трасса после ремонта в Запорожской области готова к работе сухопутного коридора в Крым

Заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко отметил, что поток транспорта по коридору увеличился в несколько раз

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 18 июля. /ТАСС/. Дорога в Запорожской области, которая была отремонтирована в 2023 году, готова к возросшему из-за повреждения Крымского моста потоку транспорта по сухопутному коридору на полуостров. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Действительно трасса стала очень загруженной, но те решения, которые были приняты ранее, чтобы эта трасса была отремонтирована, были в этом смысле ключевыми. Трасса сегодня готова к такому потоку. Она двухполосная, но тем не менее по этой трассе можно достаточно комфортно двигаться", - сказал он.

Козенко также отметил, что поток транспорта по сухопутному коридору в Крым на территории Запорожской области увеличился в несколько раз. Но ожидается его снижение после запуска реверсивного движения по Крымскому мосту.

"Поток [транспорта], безусловно, увеличился. Конечно, у нас уже есть опыт после прошлого чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. <...> Тяжело посчитать, [насколько больше автомобилей], с самого начала был большой поток, потом он снижается. Безусловно, это увеличение в несколько раз. Все те потоки, которые ранее были по Крымскому мосту, были направлены сюда. Но мы ожидаем снижения, потому что организовано реверсивное движение по Крымскому мосту", - сказал Козенко.