На Ставрополье детский лагерь в моногороде расширят при господдержке

Запланировано построить три спальных корпуса для детей на 52 места каждый, что позволит увеличить количество отдыхающих детей до 300 человек в смену

СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Новые корпуса построят в детском лагере "Гренада" в моногороде Невинномысске на Ставрополье. Субсидия из федерального бюджета превысит 86 млн рублей, сообщил во вторник глава города Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

"Ставропольский край выиграл конкурс Министерства просвещения РФ на получение субсидии из федерального бюджета на создание некапитальных объектов отдыха детей и их оздоровления. <…> Запланировано построить три спальных корпуса для детей на 52 места каждый, что позволит увеличить количество отдыхающих детей до 300 человек в смену (сейчас это 150 человек)", - написал он.

Детский лагерь "Гренада" уже получал господдержку по федеральной программе. В 2023 году в нем построили новый корпус, современную столовую, спортивные площадки и зоны отдыха. Это позволило принять на отдых в два раза больше детей, чем годом ранее. Для нового этапа модернизации региону выделят более 86 млн рублей из федерального бюджета.

"Гренада" ранее работала только летом. Глава города Михаил Миненков ранее сообщал, что после завершения модернизации лагерь должен стать круглогодичным.