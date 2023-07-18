В вестибюле станции метро "Парк Культуры" скопилась дождевая вода

Cтанция работает в штатном режиме

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Скопление дождевой воды образовалось в вестибюле станций "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий столичной подземки во вторник. Соответствующие видеозаписи, согласно которым пассажиры московского метрополитена передвигаются по вестибюлю по щиколотку в воде, опубликованы в нескольких Telegram-каналах.

"Из-за обильных осадков в вестибюле станции наблюдалось поступление воды с городской территории. Вода уходила в дренажную систему станции, а также ее убирали работники мосметро. Проходу пассажиров ничего не мешало", - прокомментировали ТАСС публикации в соцсетях в пресс-службе московского метрополитена.

Там подчеркнули, что станция "Парк Культуры" Кольцевой линии работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.