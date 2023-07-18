В районе Западное Дегунино в сентябре откроют фитнес-центр с бассейном

В центре предусмотрены тренажерный зал, два зала для групповых занятий, детская комната и скалодром для юных посетителей, кабинет массажа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Девелопер ГК "Гранель" планирует открыть в сентябре фитнес-центр с 25-метровым бассейном в районе Западное Дегунино на севере столицы. Об этом сообщила во вторник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Центр расположен в жилом комплексе "Тринити", который находится на Дмитровском шоссе, вл. 71, к. 3.

"Фитнес-центр <...> будет доступен всем желающим. Его площадь составит более 2,5 тыс. кв. м. Бассейн рассчитан на посещение более 250 человек в сутки", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Ширина бассейна составляет 8,5 м, глубина - от 1,6 до 1,8 м. Глава Москомстройинвеста уточнила, что помимо бассейна, в оздоровительном центре предусмотрены тренажерный зал, два зала для групповых занятий, детская комната и скалодром для юных посетителей, кабинет массажа.

По информации девелопера, в настоящее время определен оператор фитнес-центра, заключен договор с компанией. Сейчас в помещениях выполняются ремонтные работы, открытие запланировано на 15 сентября.

Жилкомплекс "Тринити" был сдан в декабре 2021 года. Он состоит из трех домов переменной высоты до 26 этажей и рассчитан на 1 316 квартир. Общая площадь построенного объекта - около 85 тыс. кв. м.