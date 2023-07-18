Путин поручил губернатору Саратовской области не бросать поддержку семей бойцов СВО

Роман Бусаргин назвал поддержку семей бойцов ключевой задачей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, на которой отметил, что необходимо продолжить поддержку семей бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Бусаргин доложил президенту, что в регионе уже открыт Государственный фонд поддержки участников СВО, кроме того, действуют дополнительно 13 мер поддержки семей с детьми. По словам губернатора, поддержка семей бойцов - ключевая задача.

"Не бросайте эту работу", - сказал президент губернатору.

Глава государства также обратил внимание на то, что "детские сады надо приводить в порядок". По словам Бусаргина, в 2022 году в регионе началась программа по выделению областного финансирования: уже отремонтированы 20 школ, программа по детским садам будет продолжена. Глава региона отметил, что ежегодно ремонтируются по 100 детских садов, и высказал надежду, что в течение четырех-пяти лет власти "подтянут" эту проблему "по региону в целом".

"Программу надо сделать и последовательно решать", - подчеркнул Путин.

Помимо этого, Бусаргин обратился к президенту с просьбой дать поручение о создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем. Президент ответил положительно: "Хорошо". На встрече губернатор области также попросил поддержки в финансировании замены трамваев. По словам Бусаргина, сейчас в регионе полностью заменяются трамвайные линии, ставятся новые остановки и современные трансформаторные подстанции, но "денег на подвижной состав в рамках проекта не нашлось". "Посмотрим, Роман Викторович", - ответил президент.