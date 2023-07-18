Саратовский губернатор попросил Путина поддержать создание центра беспилотных авиасистем

Ключевую роль в регионе играют предприятия оборонно-промышленного комплекса, добавил Роман Бусаргин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать создание в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.

"Хотел попросить вашей поддержки в отношении создания на территории Саратова федерального центра беспилотных авиационных систем с учетом того, что 33 предприятия оборонного комплекса из 74 занимаются радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами. Более того, у нас есть сеть базовых кафедр высших учебных заведений, которые готовят специалистов для радиоэлектроники, физики, химии. [Зампред правительства - министр промышленности и торговли РФ] Денис Мантуров предварительно приезжал в этом году, посещал регион, мы с ним проехали эти предприятия. Я хотел заручиться вашей поддержкой, и такое поручение - в рамках вашего поручения, которое вы давали в марте, - отработать, чтобы дали по Саратову", - сказал Бусаргин во вторник в ходе рабочей встречи с президентом РФ в Москве.

"Хорошо", - сказал Путин.

По словам Бусаргина, индекс промышленного производства на первый квартал 2023 года в области составил 103,5%. В прошлом году в регионе удалось заместить 37 видов импортных товаров, 12 из которых - в авиационной и радиоэлектронной промышленности. "Здесь ключевую роль играют предприятия оборонно-промышленного комплекса", - добавил Бусаргин.

Роман Бусаргин официально вступил в должность губернатора Саратовской области в сентябре 2022 года. В выборах главы региона он набрал 716 974 голоса избирателей, что составляет 72,55%.