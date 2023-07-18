Аварийная служба Подмосковья усилила работу из-за прогноза обильных осадков

К выезду готовы рабочие бригады, имеющие на снабжении четыре машины для проведения аварийных работ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Аварийно-восстановительная служба Московской области перешла в режим повышенной готовности в связи с прогнозом сильного дождя. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В связи прогнозируемыми обильными осадками на территории Московской области подведомственная организация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области подмосковная аварийно-восстановительная служба (ГКУ МО "МОС АВС") переведена в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к выезду готовы рабочие бригады, имеющие на снабжении четыре машины для проведения аварийных работ. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами, мобильными генераторами. В повышенную готовность приведены мобильные насосные станции для ликвидации возможных подтоплений городской инфраструктуры.